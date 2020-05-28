2020-05-28T03:37:46+03:00
Общество

Третьи сутки в Приморье выздоравливает от COVID-19 больше, чем заболевает

Край уверенно идет к победе над эпидемией
Никита СЕРГЕЕВ
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Выздоравливает больше, чем заболевает COVID-19Выздоравливает больше, чем заболевает COVID-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Приморье уже третий день подряд число победивших коронавирус превышает количество заболевших.

За минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19, выписаны из больницы 87 человек.

Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1836 человек, из них выздоровели 885 человек, сообщило правительство Приморского края.

Отмечается, что среди выписанных из госпиталей Приморья есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.

- В нашем госпитале выписаны сразу несколько человек, которые провели в медучреждении более 20 дней. Несмотря на то, что пациенты получали всю необходимую терапию в полном объеме – первые итоговые тесты оказались положительными и лечение было продолжено, – сообщила главный инфекционист Приморья, заведующая госпиталем COVID+, профессор Анна Симакова.

Профессор отметила, неизученность и трудную прогнозируемость новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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