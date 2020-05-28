2020-05-28T03:43:30+03:00
Общество

«Их сотни по городу и тысячи за ним»: ползучая тварь в оживленном районе Владивостока удивила многих

Способность змеи преодолевать вертикальные поверхности для очевидцев оказалась открытием [видео]
Милана СОКОЛ
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Прекрасная природная маскировка позволяет змеям часто быть незамеченными.Прекрасная природная маскировка позволяет змеям часто быть незамеченными.Фото: dps.control
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Жители Ленинского района Владивостока засняли на видео змею. В погожий денек пресмыкающееся выползло погреться на солнышке. Появление ползучей твари в оживленном районе города для многих стало сюрприз, но еще большее удивление очевидцев вызвала способность преодолевать вертикальные поверхности.

Судя по кадрам видео, свидетели столкнулись с безобидным амурским полозом. Змея хоть и не ядовитая, но своими размерами, а самки вырастают до 2 метров, может действительно напугать. У самой крупной из змей на Дальнем Востоке с середины мая до начала июля проходит сезон спаривания. Появление пресмыкающегося во дворе многоэтажки – не лучший знак, не исключено, что в окрестностях дома №12 на Громова, осенью появится приплод. Местные уверяют, что встреча с полозом – отнюдь не первая.

Змея во дворе многоэтажки удивила жителей Владивостока.Видео: dps.control

«Как они так вертикально ползают?», «Я видела в прошлом мае, мне никто не поверил, а они везде!», «Их сотни по городу и тысячи за ним. Выходите на прогулки из дома», «Оказывается они и сверху могут нарисоваться», – делятся пользователи социальной сети.

По словам опытного приморского серпентолога Виктора Литвинцева, вертикально по стенам и другим поверхностям с легкостью передвигаются амурский, узорчатый или красноспинный полозы. Щитомордники, например, ползают исключительно горизонатально. Неядовитую змею можно вычислить по зрачкам, у безобидных – они круглые. А у опасных пресмыкающихся в основном зрачки – вертикально-щелевидные, похожие на кошачьи.

Специалисты отмечают, что при встрече со змеей, даже с самой на ваш взгляд безобидной, не стоит к ней приближаться и, тем более брать в руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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