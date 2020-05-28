Прокурор вступился за жителя Владивостока и наказал судебного пристава на 5000 рублей

28 Май 2020 2020-05-28T04:10:42+03:00

Все произошло из-за того, что отдел судебных приставов дал ответ на обращение гражданина с нарушением 30-ти дневного срока

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По постановлению прокурора к ответственности привлекли судебного пристава-исполнителя. В работе представителя ведомства прокуратура Ленинского района Владивостока нашла нарушения прав одного из местных жителей на своевременное рассмотрение его обращения, направленного в отдел судебных приставов.

Нарушение заключалось в том, что ответ заявителю дали с нарушением 30-ти дневного срока, а это уже не соответствует требованиям части 1 статьи 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

Прокурор района внес представление об устранении нарушений и возбудил дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Благодаря чему, судебный пристав-исполнитель, отвечающая за работу с обращениями граждан, была оштрафована на 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU