Неприятное соседство в многоэтажке Владивостока заставило жильцов искать помощь

28 Май 2020 2020-05-28T04:33:52+03:00

Огромный рой пчел поселился на стене дома, рядом с детской площадкой

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Жители дома №7 на улице Анны Щетининой обеспокоены новыми соседями. Большой рой пчел обосновались на фасаде здания, заняв один из углов на втором этаже. Подобное соседство оказалась местным жителям не по душе, очевидцы уверяют, что рядом с с насекомыми находится детская площадка.

– Никто их не хочет убирать, звонили и в управляющую компанию и в службу 112, ждут пока покусают детей, детская площадка находится в нескольких метрах, – поделились обеспокоенные жильцы дома.

Рой обосновался на стене дома. Фото: dps_vl

О своей проблеме люди рассказали в социальных сетях. И получили весьма дельный совет.

– Обратитесь к местным пасечникам, они знают, как обращаться с «убежавшими» роями, снимут. И вам хорошо, и пчеловоду дополнительный улик будет, – посоветовала жительница Приморья. Как оказалось, девушка замужем за пчеловодом, поэтому и подсказала возможное решение проблемы.

Большинство пользователей сети уверены, рой на доме появился вслед за маткой. Однако выманивать «королеву» своими силами опасно. Поэтому жители дома надеются, что на объявление в интернете откликнутся профессионалы и избавят их от непрошеных гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU