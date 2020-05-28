COVID-19 увеличил дефицит бюджета Приморья на 840 миллионов рублей

28 Май 2020 2020-05-28T04:43:33+03:00

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В среду, 27 мая, Законодательное собрание Приморского края приняло поправки в краевой бюджет. Доходы были увеличены а 1,46 миллиарда рублей. А расходы выросли на 2,3 миллиарда, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

«В бюджет Приморского края внесены изменения, касающиеся увеличения расходов на борьбу с COVID-19, его последствиями в экономике и другие социально значимые мероприятия», — говорится в сообщении.

Общий объем доходов бюджета в 2020 году составит 142,8 миллиарда рублей. Объем расходов — 166,1 миллиарда рублей. Депутаты приняли поправки сразу в трех чтениях.

Отмечается, что доходы увеличены за счет поступления средств из федерального бюджета — 1,467 миллиарда на борьбу с коронавирусом. А увеличение расходов связано с оснащением коечного фонда на сумму 701 миллионов рублей и на выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19 — 190 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU