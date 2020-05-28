2020-05-28T05:21:26+03:00
Общество

Лекарства для лечения коронавируса в Приморье есть, заявили краевые власти

Край также полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: pixabayФото: pixabay
Изменить размер текста:

Медицинские учреждения Приморья полностью обеспечены лекарствами, которые помогают поддерживать пациентов с COVID-19, заявило правительство Приморского края. Краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко сообщила, что с начала эпидемии региональные власти направили на приобретение таких медикаментов 16,4 миллиона рублей.

— На сегодняшний день в крае сформирован неснижаемый запас средств для лечения коронавируса. В ближайшее время мы ожидаем еще одну поставку — препарат гидроксихлорохин — на сумму более 5 миллионов рублей, — отметила куратор здравоохранения, — заявила министр.

Она также заверила жителей Приморья в том, что запасы средств индивидуальной защиты также пополняются в крае своевременно. По словам Худченко, на сумму более 185 миллионов рублей уже приобретены десятки тысяч масок, спецкостюмов, защитных очков и бахил.

Ранее полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Министерству здравоохранения России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Находке снят режим ЧС
15 предприятий Приморья закрыли за сутки из-за нарушений санэпидтребований
Программа «Сбербанк Страхования» с защитой от коронавируса стала доступна корпоративным клиентам
Классика жанра: таксист спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Лекарства для лечения коронавируса в Приморье есть, заявили краевые власти
COVID-19 увеличил дефицит бюджета Приморья на 840 миллионов рублей
Неприятное соседство в многоэтажке Владивостока заставило жильцов искать помощь
Прокурор вступился за жителя Владивостока и наказал судебного пристава на 5000 рублей
«Их сотни по городу и тысячи за ним»: ползучая тварь в оживленном районе Владивостока удивила многих
Третьи сутки в Приморье выздоравливает от COVID-19 больше, чем заболевает
С Днем пограничника поздравил жителей края губернатор Приморья
68 килограммов марихуаны, по мнению следствия, собрал житель Приморья