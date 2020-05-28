Лекарства для лечения коронавируса в Приморье есть, заявили краевые власти

28 Май 2020 2020-05-28T05:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Медицинские учреждения Приморья полностью обеспечены лекарствами, которые помогают поддерживать пациентов с COVID-19, заявило правительство Приморского края. Краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко сообщила, что с начала эпидемии региональные власти направили на приобретение таких медикаментов 16,4 миллиона рублей.

— На сегодняшний день в крае сформирован неснижаемый запас средств для лечения коронавируса. В ближайшее время мы ожидаем еще одну поставку — препарат гидроксихлорохин — на сумму более 5 миллионов рублей, — отметила куратор здравоохранения, — заявила министр.

Она также заверила жителей Приморья в том, что запасы средств индивидуальной защиты также пополняются в крае своевременно. По словам Худченко, на сумму более 185 миллионов рублей уже приобретены десятки тысяч масок, спецкостюмов, защитных очков и бахил.

Ранее полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Министерству здравоохранения России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU