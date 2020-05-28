2020-05-28T05:36:04+03:00
Происшествия

Классика жанра: таксист спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

Автомобили остановились перед пешеходным переходом, водитель Prius затормозить не успел [фото]
Милана СОКОЛ
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Prius врезался в авто на пешеходном переходе. Фото: AK_VDK, dps_vlPrius врезался в авто на пешеходном переходе. Фото: AK_VDK, dps_vl
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Участниками аварии в Первомайском районе Владивостока стали сразу три авто, а ее причиной – банальная невнимательность. Как уверяют очевидцы, ДТП спровоцировал водитель печально известной таксомоторной компании, работники которой то и дело мелькают в сводках. Водитель Toyota Prius врезался авто, стоящие на пешеходном переходе.

Два авто остановились перед зеброй, третий водитель затормозить не успел. Фото: AK_VDK, dps_vl

Два авто остановились перед зеброй, третий водитель затормозить не успел. Фото: AK_VDK, dps_vl

Авария случилась накануне, возле дома №1 на улице Харьковской. Аварийный комиссар, прибывший для оформления ДТП отметил, что Toyota Prius остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешеходов. Следом притормозил Nissan Moco. А вот водитель такси, тоже на Toyota Prius, почему-то не успел среагировать на стоящие впереди машины.

От удара Moco откинуло на другой Prius. Фото: AK_VDK, dps_vl

От удара Moco откинуло на другой Prius. Фото: AK_VDK, dps_vl

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Виновнику происшествия теперь предстоит раскошелиться на ремонт машины, не исключено, что Prius в аренде.

Машины получили относительно легкие повреждения. Фото: AK_VDK, dps_vl

Машины получили относительно легкие повреждения. Фото: AK_VDK, dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU

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