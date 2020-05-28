15 предприятий Приморья закрыли за сутки из-за нарушений санэпидтребований

28 Май 2020 2020-05-28T06:12:44+03:00

Количество взысканий наложенных на нарушителей уже подбирается к 2 тысячам

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27 внеплановых выездных для проверки предпринимателей, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, провели за последние сутки в Приморье. Во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем и Шкотовском районе были составлены 43 протокола об административных правонарушениях, 15 протоколов о временном запрете деятельности, 19 протоколов переданы в суды.

— В отношении отдельных предприятий принято решение о приостановке деятельности на срок от 7 до 60 суток — они располагаются во Владивостоке, Уссурийске, Партизанске и Находке, — сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

По ее словам, в прокуратуре также находятся на согласовании 10 материалов, по которым планируется провести следующие проверки во Владивостоке, Лесозаводске, Уссурийске и Арсеньеве.

— Мы видим, что судом с каждым днем рассматривается все больше дел. Цифра равна уже 1826. За последние сутки административные комиссии составили 56 протоколов, в судебные органы направлено 118 материалов, рассмотрено 67 дел. По 44 из них назначено наказание в виде административного штрафа, — обрисовал общую картину губернатор Олег Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU