Финишный уик-энд весны в Приморье будет жарким

28 Май 2020 2020-05-28T07:23:35+03:00

Однако в первые летние дни температура упадет и над краем пройдут дожди

Изменить размер текста: A A

Предстоящий уик-энд подарит приморцам практически летнюю жару. Столбик термометра подпрыгнет в континентальных районах края до +33 °С. В субботу на большей части региона температура будет варьироваться между +22 и +29 °С. В воскресенье станет еще жарче.

Как всегда, Владивосток стоит особняком: в субботу в городе ожидается переменная облачность при умеренном южном ветре. Температура воздуха +15...+18 °C. В воскресенье облачность усилится. Южный ветер понизит температуру воздуха на 1 — 2 градуса.

По данным Примгидромета первые летние дни ознаменуются в Приморье дождями и грозами. Температура по сравнению с минувшими выходными понизится и уже в понедельник во Владивостоке окажется на отметке около +12 °С.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU