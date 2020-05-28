2020-05-28T09:07:14+03:00
Происшествия

«Это может случиться с каждым»: авто на приморской трассе разбил, вылетевший из грузовика аккумулятор

Виновника необычного ЧП сейчас разыскивают, нужна помощь очевидцев
Милана СОКОЛ
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Автомобиль на приморской трассе серьезно пострадал из-за большегрузаАвтомобиль на приморской трассе серьезно пострадал из-за большегрузаФото: Милана СОКОЛ
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В неприятной ситуации 27 мая оказалась водитель Mazda Demio. На машину которой на ходу приземлился, вылетевший из большегруза аккумулятор. Пока испуганная женщина сориентировалась и вышла, виновника и след простыл. Теперь владелице разбитой малолитражки остается надеяться, что в поисках водителя грузовика помогут камеры наружного наблюдения и очевидцы.

ЧП случилось 27 мая около 16:10 в селе Новоникольск Уссурийского городского округа, на светофоре рядом с местным домом культуры.

– Когда я поравнялась с грузовиком, увидела, что на меня летит какая-то коробка. Уже потом поняла, что это аккумулятор. Вышла в шоке из машины, но водитель большегруза уже уехал. Догнать его возможности, естественно не было. Мое авто оказалось обездвижено, повреждения очень серьезные, – рассказала «КП-Владивосток» пострадавшая.

По словам владелицы, от удара у Demio пробило радиатор и поврежден автомат. На дорогу вытекли технические жидкости. Серьезно пострадала передняя часть кузова. Автолюбительница, которой буквально на ровном месте искорежили любимую машину, вызвала на место происшествия полицию. Инспекторы зафиксировали все повреждения, оформив аварию без второго участника.

Расстроенная женщина сетует, что в машине не было видеорегистратора. Она надеется, что водителя большегруза найдут после просмотра камер, установленных на близлежащих зданиях. Также пострадавшая просит откликнуться тех, кто стал очевидцев произошедшего или мог заснять момент ЧП. Не исключено, что виновник сам захочет выйти на связь, ведь оставление места ДТП, пусть и непреднамеренное, может грозить лишением прав.

Связаться с владелицей пострадавшей машины можно по номеру: 8914-720-87-71 или передать информацию по телефону редакции: 8914-975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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