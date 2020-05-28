33 взятки получил от студентов инструктор мореходного училища во Владивостоке

28 Май 2020 2020-05-28T09:31:02+03:00

По вине мздоимца будущие мореходы не отработали систему связи при бедствии на море

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Дальневосточное следственное управление на транспорте установило, что в ноябре Прошлого года инструктор тренажерного центра Дальневосточного мореходного училища (филиала «Дальрыбвтуза») получил от студентов 4 курса взятки доходящие до 1500 рублей. Деньги преподаватель брал за проставление «галочки» в зачетке и зачетной ведомости по дисциплине «Глобальная морская система связи при бедствии». Конечно же, на самом деле никто из давших взятку зачет не сдавал.

Собранных следственными органами доказательств оказалось достаточно для суда, который оштрафовал гражданина, обвиняемого в совершении 33 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Суд принял решение прекратить уголовного дела и о применить меру уголовно-правового характера - судебный штраф.

Небольшая сумма позволила инструктору довольно легко отделаться от судебной системы. Но, хочется верить, что определенные выводы о нужности такого преподавателя в учебном процессе сделает и руководство Дальневосточного мореходного училища.

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ИСТОЧНИК KP.RU