2020-05-28T09:54:10+03:00
Общество

Почти каждый пятый заболевший COVID-19 в Приморье — медицинский работник

С начала пандемии в крае в медучреждениях зарегистрировано 8 очагов заражения
Константин МИХАЙЛОВ
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19% заболевших COVID-19 в Приморье - медицинские работники19% заболевших COVID-19 в Приморье - медицинские работникиФото: Артем КИЛЬКИН
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На селекторном совещании губернатора Приморья Олега Кожемяко с главными врачами медицинских учреждений края 28 мая, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что проанализирована структура заболеваемости в регионе и выяснилось — 19% инфицированных новым коронавирусом приходится на медицинских работников.

— В организациях здравоохранения за все время зарегистрировано восемь очагов на четырех административных территориях: во Владивостоке — четыре, в Находке — два, в Михайловском районе и Уссурийске — по одному. В лечебных учреждениях при этом до сих пор фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом как среди пациентов, так и среди врачей, — отметила главный санитарный врач Приморья.

По официальным данным, по состоянию на 28 мая общее число заболевших приморцев — 1836 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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