Почти каждый пятый заболевший COVID-19 в Приморье — медицинский работник

28 Май 2020 2020-05-28T09:54:10+03:00

С начала пандемии в крае в медучреждениях зарегистрировано 8 очагов заражения

Изменить размер текста: A A

На селекторном совещании губернатора Приморья Олега Кожемяко с главными врачами медицинских учреждений края 28 мая, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что проанализирована структура заболеваемости в регионе и выяснилось — 19% инфицированных новым коронавирусом приходится на медицинских работников.

— В организациях здравоохранения за все время зарегистрировано восемь очагов на четырех административных территориях: во Владивостоке — четыре, в Находке — два, в Михайловском районе и Уссурийске — по одному. В лечебных учреждениях при этом до сих пор фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом как среди пациентов, так и среди врачей, — отметила главный санитарный врач Приморья.

По официальным данным, по состоянию на 28 мая общее число заболевших приморцев — 1836 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU