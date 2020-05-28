В Находке таксист домкратом сломал руку медику

28 Май 2020 2020-05-28T10:37:16+03:00

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49-летний медицинский работник на своей машине приехал на работу, но на стоянке для медперсонала припарковаться не смог — проезд перегородил водитель такси. На просьбы отъехать мужчина не реагировал. Когда медработник вылез из автомобиля и подошел к таксисту, тот достал домкрат и ударил им своего оппонента. После чего с места происшествия уехал. Как выяснилось через некоторое время, у медика сломана рука.

Дальнейшее разбирательство в ситуации взяла на себя полиция Находки. Были опрошены свидетели, установлена личность таксиста и 61-летний «городской извозчик» был задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Теперь вспыльчивому гражданину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. А пока суд избрал для таксиста меру процессуального пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила пресс-служба ОМВД России по Находке.

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ИСТОЧНИК KP.RU