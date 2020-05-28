2020-05-28T10:37:16+03:00
Общество

В Находке таксист домкратом сломал руку медику

Конфликт из-за парковки произошел на стоянке медицинского учреждения
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Полиция Находки помогла медработнику найти обидчика таксистаПолиция Находки помогла медработнику найти обидчика таксистаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

49-летний медицинский работник на своей машине приехал на работу, но на стоянке для медперсонала припарковаться не смог — проезд перегородил водитель такси. На просьбы отъехать мужчина не реагировал. Когда медработник вылез из автомобиля и подошел к таксисту, тот достал домкрат и ударил им своего оппонента. После чего с места происшествия уехал. Как выяснилось через некоторое время, у медика сломана рука.

Дальнейшее разбирательство в ситуации взяла на себя полиция Находки. Были опрошены свидетели, установлена личность таксиста и 61-летний «городской извозчик» был задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Теперь вспыльчивому гражданину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. А пока суд избрал для таксиста меру процессуального пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила пресс-служба ОМВД России по Находке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оплата "безналом"в общественном транспорте Владивостока уже побила рекорд прошлого года
В Находке таксист домкратом сломал руку медику
Почти каждый пятый заболевший COVID-19 в Приморье — медицинский работник
33 взятки получил от студентов инструктор мореходного училища во Владивостоке
«Это может случиться с каждым»: авто на приморской трассе разбил, вылетевший из грузовика аккумулятор
Владивосток вновь готовится к параду на земле и в воздухе
Финишный уик-энд весны в Приморье будет жарким
В Находке снят режим ЧС
15 предприятий Приморья закрыли за сутки из-за нарушений санэпидтребований
Программа «Сбербанк Страхования» с защитой от коронавируса стала доступна корпоративным клиентам
Классика жанра: таксист спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Лекарства для лечения коронавируса в Приморье есть, заявили краевые власти
COVID-19 увеличил дефицит бюджета Приморья на 840 миллионов рублей
Неприятное соседство в многоэтажке Владивостока заставило жильцов искать помощь
Прокурор вступился за жителя Владивостока и наказал судебного пристава на 5000 рублей
«Их сотни по городу и тысячи за ним»: ползучая тварь в оживленном районе Владивостока удивила многих
Третьи сутки в Приморье выздоравливает от COVID-19 больше, чем заболевает
С Днем пограничника поздравил жителей края губернатор Приморья
68 килограммов марихуаны, по мнению следствия, собрал житель Приморья
Выдал сам себя: полицейские из Приморья рассказали, как поймали хабаровчанина, находящегося в федеральном розыске