Оплата "безналом"в общественном транспорте Владивостока уже побила рекорд прошлого года

28 Май 2020 2020-05-28T11:14:20+03:00

За пять месяцев в 2020-ом пассажиры расплатились бесконтактным способом 8 миллионов раз

Изменить размер текста: A A

Более 8 292 500 раз безналично заплатили пассажиры Владивостока в общественном транспорте в этом году. Для оплаты проезда использовались банковские и транспортные карты, брелоки, браслеты, смартфоны.

Как сообщает администрация Владивостока, это цифра в два раза превышает количество безналичных оплат в транспорте в прошлом году.

Отмечается, что цифра могла быть еще выше, если бы не падение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, в связи с этим введенных.

— В марте мы зафиксировали 2,9 миллиона поездок, оплаченных бесконтактно. В апреле произошло снижение более чем на половину — 1,4 миллиона поездок, в мае — 1,3 миллиона, — рассказала директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова.

Специалист уверена, что после отмены карантинных мер цифры вернутся к обычным показателем и даже вырастут.

На внутригородском пассажирском транспорте до 30 июня продолжают действовать скидки на оплату проезда при использовании банковских карт платежной системы «Мир». Поездка в автобусе с такой картой стоит 23 рубля вместо 28. А в трамвае, троллейбусе и на фуникулере — 15 рублей вместо 20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU