Владивостокский роддом №3 разработал уникальные консультации и лекции в онлайн-режиме

28 Май 2020 2020-05-28T13:46:53+03:00

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Во Владивостоке во время сложной эпидемиологической обстановки во всех сферах жизни крайне важным остается человеческий фактор. Многим учреждениям и предприятиям удалось адаптироваться под суровые реалии. Кто-то ушел в онлайн и, тем самым остался на связи с внешним миром, другие же шагнули дальше. Владивостокский роддом №3 сумел не только сохранить свою полную работоспособность, но и стал еще более доступным. Теперь при помощи социальных сетей можно прямо из дома посетить интересные и нужные лекции, поучаствовать в семинарах и задать свои интересующие вопросы.

Все практические семинары, лекции, обучающие мастер-классы и беседы с интересными людьми роддом №3 проводит в режиме онлайн при помощи своего Instagram-аккаунта.

- Наши врачи с радостью приняли участие в проведении онлайн лекций! Особенно востребовано в этот сложный период психотерапевтическое направление. Мы оказываем со своей стороны всю необходимую помощь для наших женщин, - говорит главный врач владивостокского роддома № 3 Светлана Сагайдачная.

При помощи Instagram роддом №3 также информирует население о своих предстоящих мероприятиях. Кроме того был опробован механизм обратной связи через личные сообщения. Любая женщина, будь то молодая мама, роженица или та, кто только планирует свою беременность, может получить ответы на все свои вопросы через социальную сеть.

- Мы записали ряд интересных лекций, постоянно проводим обучающие мастер-классы. Организовали встречу со старшим священником Марфо-Мариинского женского монастыря во Владивостоке отцом Вадимом. Кстати, это был для нас уникальный опыт. Ведь наша аудитория сама предложила провести подобную встречу и ответить на вопросы, связанные с религией. Мы приложили максимум усилий, чтобы оставаться с нашими женщинами в контакте. Наши специалисты сделали все необходимое, чтобы роженицы не оставались наедине сами с собой, а получали очень интересную и полезную информацию, - отмечает Светлана Сагайдачная.

Сотрудники роддома не останавливаются на достигнутом. Даже после того, как пандемия коронавируса закончится и все население страны вернется к привычному ритму жизни, медицинское учреждение продолжит свою активную работу в социальных сетях. Роддом №3 и дальше будет создавать комфортные условия для рожениц, чтобы они всегда получали исчерпывающую и правдивую информацию и были спокойны за свое будущее – за будущее Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU