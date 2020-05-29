«Ездит на Крузаке покойника»: аварийный комиссар рассказал об избиении на дороге во Владивостоке

29 Май 2020 2020-05-29T03:40:35+03:00

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Очередной дорожный конфликт после ДТП развернулся во Владивостоке. Только задействованы в нем оказались в этот раз не сами участники, а группа поддержки и аварийный комиссар. Как уверяет пострадавший, он приехал на место по долгу службы и пытался лишь помочь в разборе происшествия. Однако поплатился за свое присутствие здоровьем.

История развернулась вечером, 27 мая, в районе дома №3 на Новоивановской. По словам аварийного комиссара, который недавно устроился на работу, он прибыл для оформления ДТП. Подошел сначала к девушке, которая предположительно была пострадавшей. Автолюбительница ответила, что ждет молодого человека. Пока комиссар общался со вторым участником столкновения, подъехал черный Land Cruiser. Водитель джипа подошел к девушке, после чего начал фотографировать повреждения машин.

– Закончив фотографировать, спросил, кто водитель второй машины, а так же спросил, кем я являюсь, и для чего я подъехал? Я ответил ему. После чего он в грубой форме сказал, чтобы я уезжал отсюда, что они разберутся сами. При этом второй участник в ходе разговора с ним попросил подождать, вдруг решат оформляться, – вспоминает аварийный комиссар.

Как уверяет парень, водитель джипа начал его оскорблять, всячески угрожать, а после и вовсе ударил в лицо. Такого начала карьеры пострадавший явно не ожидал.

– В итоге я получил сотрясение мозга и значительную потерю зрения на правый глаз, так как недавно оперировался, – отмечает неопытный работник.

Уже позже, аварийному комиссару удалось выяснить интересные подробности о своем обидчике.

– Этот мужчина передвигается на Land cruiser 200, зарегистрированном на человека, которого уже нет в живых около 2-х лет. Интересно, когда подобное быдло, которое машет своими обрубками без причины, исчезнет в нашей стране?, – поделился своими переживания пострадавший в популярной автомобильной группе.

Естественно, что такая острая ситуация на дороге, вызвала массу комментариев. При этом пользователи сети разделились на два лагеря.

Часть местных жителей вступились за комиссара, отмечая, что подобное поведение – беспредел. Особенно, если учесть, что пострадавший находится на месте ДТП не из праздного любопытства.

«Чувак, это нападение, надо было полицию звать, либо бить в ответ», «Надеюсь заявление в ГИБДД написано, чтоб тачку аннулировали?», «Что за 90-е? Зачем драться то сразу». «Снял побои. Написал заяву в прокуратуру. И жди развития событий», «Рукоприкладство не оправдываю, но аварийные комиссары как коршуны слетаются на ДТП и порой ведут себе вызывающе, пару раз было такое было, выслушать бы вторую сторону» – делятся подписчики автогруппы.

Нашлись и те, кто попытался оправдать действия агрессивного водителя джипа.

«Тебе сказали едь, ты остался, видать драку и ждал, если одна сторона не согласна на комиссара – все гудбай», «Не были бы комиссары такими назойливыми, не было бы и таких конфликтов» – отмечают местные жители.

К сожалению, второй участник конфликта пока не высказал свое видение ситуации.

Отметим, аварийные комиссары помогают составить схему ДТП для оформления Европротокола, если в аварии нет пострадавших. В среднем услуга обходится в 1000 - 1200 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU