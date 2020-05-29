В Приморье раскрыта кража иконы и украшающих ее ювелирных изделий

29 Май 2020 2020-05-29T02:26:47+03:00

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Сотрудники отдела МВД по Хорольскому району раскрыли кражу иконы и ювелирных изделий из походной часовни хуторского казачьего общества в приморском поселке в Ярославский.

К полицейским обратился атаман Ярославского хуторского казачьего общества. Он сообщил о том, что вор, разбив оконное стекло, проник в походную казачью часовню и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия. Сотрудники уголовного розыска определили и задержали подозреваемого — 28-летнего раннего судимого за кражи местного жителя. Мужчина в краже сознался и рассказал, что хотел отомстить иерею часовни. Служитель церкви ранее сделал замечание гражданину, когда он в нетрезвом виде пришел на церковную службу и стал мешать ее проведению.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Учитывая предыдущие судимости фигуранта дела на время следствия заключили под стражу. Сейчас полицейские проверяют гражданина на причастность к другим преступлениям.

Похищенное возвращено владельцам, сообщила пресс-служба ОМВД России по Хорольскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU