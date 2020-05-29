Аэропорт Владивосток примет рейс с россиянами на борту из Гонконга и Гуанчжоу 3 июня

29 Май 2020 2020-05-29T03:08:19+03:00

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Еще один вывозной авиарейс, который доставит россиян из-за границы, планирует принять аэропорт Владивостока 3 июня. На этот раз речь идет о перелете по маршруту Москва — Гонконг — Гуанчжоу — Владивосток — Москва.

По данным генерального консульства России в Гуанчжоу, лайнер, следующий рейсом AFL7221, из Гонконга прибудет в Гуанчжоу в 14:00 (время местное), а вылет во Владивосток запланирован на 16:00. Регистрация и отслеживание рейса осуществляется на сайте Госуслуг. Стоимость перелета установлена Правительством Российской Федерации и составляет 200 евро для пассажиров, следующих по маршруту Гуанчжоу — Владивосток, и 400 евро — для направления Гуанчжоу — Москва.

Генконсульство обращает внимание на то, что информация носит предварительный характер.

Напомним, Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU