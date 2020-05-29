2020-05-29T03:08:19+03:00
Общество

Аэропорт Владивосток примет рейс с россиянами на борту из Гонконга и Гуанчжоу 3 июня

Правительство России продолжает помогать соотечественникам вернуться из-за рубежа на Родину
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Аэропорт ВладивостокаАэропорт ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Еще один вывозной авиарейс, который доставит россиян из-за границы, планирует принять аэропорт Владивостока 3 июня. На этот раз речь идет о перелете по маршруту МоскваГонконгГуанчжоу — Владивосток — Москва.

По данным генерального консульства России в Гуанчжоу, лайнер, следующий рейсом AFL7221, из Гонконга прибудет в Гуанчжоу в 14:00 (время местное), а вылет во Владивосток запланирован на 16:00. Регистрация и отслеживание рейса осуществляется на сайте Госуслуг. Стоимость перелета установлена Правительством Российской Федерации и составляет 200 евро для пассажиров, следующих по маршруту Гуанчжоу — Владивосток, и 400 евро — для направления Гуанчжоу — Москва.

Генконсульство обращает внимание на то, что информация носит предварительный характер.

Напомним, Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новенькая подпорная стена появилась на улице Русской во Владивостоке
Аэропорт Владивосток примет рейс с россиянами на борту из Гонконга и Гуанчжоу 3 июня
В Приморье раскрыта кража иконы и украшающих ее ювелирных изделий
«Ездит на Крузаке покойника»: аварийный комиссар рассказал об избиении на дороге во Владивостоке
Во Владивостоке пьяный таксист выехал на встречную полосу и протаранил две машины
Владивостокский роддом №3 разработал уникальные консультации и лекции в онлайн-режиме
Видимо, жених изменил: «сбежавшая невеста» озадачила жителей Владивостока
Оплата "безналом"в общественном транспорте Владивостока уже побила рекорд прошлого года
В Находке таксист домкратом сломал руку медику
Почти каждый пятый заболевший COVID-19 в Приморье — медицинский работник
33 взятки получил от студентов инструктор мореходного училища во Владивостоке
«Это может случиться с каждым»: авто на приморской трассе разбил, вылетевший из грузовика аккумулятор
Владивосток вновь готовится к параду на земле и в воздухе
Финишный уик-энд весны в Приморье будет жарким
В Находке снят режим ЧС
15 предприятий Приморья закрыли за сутки из-за нарушений санэпидтребований
Программа «Сбербанк Страхования» с защитой от коронавируса стала доступна корпоративным клиентам
Классика жанра: таксист спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Лекарства для лечения коронавируса в Приморье есть, заявили краевые власти
COVID-19 увеличил дефицит бюджета Приморья на 840 миллионов рублей
Неприятное соседство в многоэтажке Владивостока заставило жильцов искать помощь
Прокурор вступился за жителя Владивостока и наказал судебного пристава на 5000 рублей
«Их сотни по городу и тысячи за ним»: ползучая тварь в оживленном районе Владивостока удивила многих
Третьи сутки в Приморье выздоравливает от COVID-19 больше, чем заболевает
С Днем пограничника поздравил жителей края губернатор Приморья
68 килограммов марихуаны, по мнению следствия, собрал житель Приморья
Выдал сам себя: полицейские из Приморья рассказали, как поймали хабаровчанина, находящегося в федеральном розыске