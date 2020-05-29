Новенькая подпорная стена появилась на улице Русской во Владивостоке
Ремонт подпорной стены на улице Русской завершили во Владивостоке городские власти. Фактически на месте старой, пришедшей в негодность конструкции, возле дома № 15 смонтировали новую 50 метровую стену из железобетонных блоков.
«Основные работы на объекте завершены, сейчас завершается благоустройство ремонтируемого участка», — сообщило управление дорог и благоустройства городской администрации.
По данным мэрии, во Владивостоке подошли к концу работы по ремонту подпорных стен также на Муравьева-Амурского, 5 и Ватутина, 4. Продолжается реконструкция объектов на Тунгусской, 69 и Сабанеева, 8. Недавно подрядчик приступил к косметическому ремонту опорной конструкции на Светланской, 207. Скоро ремонт подпорных стен начнется по адресам Зои Космодемьянской, 7, Пологая, 63, и Светланская, 109.
Длина подпорной стенки около 50 метров. Фото: сайт администрации Владивостока
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