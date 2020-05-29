Какая боевая авиатехника появится в небе над Владивостоком на параде 24 июня

29 Май 2020 2020-05-29T04:07:31+03:00

ТОФ и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа представят гостям и жителям города 21 летательный аппарат

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24 июня в воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке примет участие 21 летательный аппарат морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, сообщила пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Сообщается, что морскую авиацию ТОФ представят 11 самолетов и вертолетов. Пролет над городом сделают пары дальних противолодочных самолетов Ту-142 и самолетов Ил-38. В параде также задействуют самолеты Ан-140, Ан-26, Ту-134 и Ил-22, вертолет Ми-8 и два палубных вертолета Ка-27ПЛ и Ка-27ПС.

Армия ВВС и ПВО Восточного военного округа готовит для участия в совместном воздушном параде четверку высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 4 истребителя Су-35С и ударные вертолеты Ка-52.

Пролет авиации на высотах от 300 до 500 метров запланирован параллельно улице Светланской, по которой пройдет наземная часть парада.

Совместные тренировки авиации над Владивостоком и Амурским заливом начнутся с середины июня. До этого летчики проведут серию частных тренировок.

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ИСТОЧНИК KP.RU