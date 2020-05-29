«Вооружен и опасен»: Интерпол разыскивает приморца за тяжкое преступление
По запросу Интерпола, полиция Таиланда разыскивает двух россиян, которые могут скрываться на популярных курортах Королевства. Первый – житель Большого Камня, который за продажу наркотиков может сесть в тюрьму на 20 лет. Второй, считается наемным убийцей, уроженцу села Дмитриевское грозит пожизненное лишение свободы. Специалисты считают, что оба мужчины могут быть вооружены и опасны.
Как сообщает сайт Pattaya Now, орден на арест Александра Ромина выдан еще в августе 2017 года во Владивостоке. Однако до настоящего момента точное место нахождения 31-летнего приморца неизвестно. Жителя Большого Камня обвиняют в в причастности к продаже 112 граммов метамфетамина в 2015 году. Согласно данным полиции, мужчина может находиться в Паттайе или на Пхукете.
Александр Ромин находится в международном розыске. Фото: pattayapeople.ru.
Также Интерпол объявил в розыск еще более опасного преступника. 47-летнего Сергея Притчина обвиняют в убийстве лидера одной из преступных группировок. Орден на арест выдан судом города Кирова в апреле прошлого года.
Мужчину подозревают в убийстве. Фото: pattayapeople.ru.
Кроме обвинений, выдвинутых в России, оба мужчины нарушили иммиграционное законодательство Таиланда. Они превысили срок разрешенного пребывания в стране. Безвизовый режим для россиян составляет 30 дней.
Полиция Королевства просит сообщить любую информацию о подозреваемых по телефону горячей линии по номеру – 1155. Или обратиться в любой полицейский участок.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU