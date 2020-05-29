«Вооружен и опасен»: Интерпол разыскивает приморца за тяжкое преступление

29 Май 2020 2020-05-29T04:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

По запросу Интерпола, полиция Таиланда разыскивает двух россиян, которые могут скрываться на популярных курортах Королевства. Первый – житель Большого Камня, который за продажу наркотиков может сесть в тюрьму на 20 лет. Второй, считается наемным убийцей, уроженцу села Дмитриевское грозит пожизненное лишение свободы. Специалисты считают, что оба мужчины могут быть вооружены и опасны.

Как сообщает сайт Pattaya Now, орден на арест Александра Ромина выдан еще в августе 2017 года во Владивостоке. Однако до настоящего момента точное место нахождения 31-летнего приморца неизвестно. Жителя Большого Камня обвиняют в в причастности к продаже 112 граммов метамфетамина в 2015 году. Согласно данным полиции, мужчина может находиться в Паттайе или на Пхукете.

Александр Ромин находится в международном розыске. Фото: pattayapeople.ru.

Также Интерпол объявил в розыск еще более опасного преступника. 47-летнего Сергея Притчина обвиняют в убийстве лидера одной из преступных группировок. Орден на арест выдан судом города Кирова в апреле прошлого года.

Мужчину подозревают в убийстве. Фото: pattayapeople.ru.

Кроме обвинений, выдвинутых в России, оба мужчины нарушили иммиграционное законодательство Таиланда. Они превысили срок разрешенного пребывания в стране. Безвизовый режим для россиян составляет 30 дней.

Полиция Королевства просит сообщить любую информацию о подозреваемых по телефону горячей линии по номеру – 1155. Или обратиться в любой полицейский участок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU