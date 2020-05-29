Генеалогическое древо обитателей «Земли леопарда» впервые создано учеными

29 Май 2020 2020-05-29T04:53:09+03:00

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Научные сотрудники национального парка «Земля леопарда» составили генеалогическое древо целого ряда семей дальневосточного леопарда. Как сообщает пресс-служба нацпарка, в истории мониторинга данного подвида такое исследование проведено впервые. На научной конференции доклад об этой работе сотрудников отдела науки Таисии Марченковой и Анны Виткаловой удостоился призового места.

Источником для анализа стал огромный массив данных фотомониторинга, собранных «Землей леопарда» с 2013 по 2019 годы. Смоделировать генеалогическое древо удалось для 47 леопардов. «Семейная хроника» показала, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения хищников. Исследование открывает новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений. Например, можно получить представление о расселении детенышей леопарда, когда они покидают мать и начинают самостоятельную жизнь.

— Данные должны выходить за границы учреждения — очень важно делиться ими с мировой наукой. Особенно это необходимо в случае с такими редкими животными, как дальневосточный леопард. Мы продолжим исследование в данном направлении, — рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова.

СПРАВКА:

На охраняемых территориях «Земли леопарда» создана самая большая в России сеть фотоловушек для мониторинга краснокнижных кошачьих - более 400 автоматических камер. Фотомониторинг – один из самых эффективных бесконтактных методов изучения редких животных.

Схема родственных связей дальневосточных леопардов в нацпарке. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"

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ИСТОЧНИК KP.RU