2020-05-29T05:49:46+03:00
Общество

В Приморье за сутки 57 новых заболевших коронавирусом и 60 выздоровевших

Почти 40 приморцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии из-за COVID-19
Никита СЕРГЕЕВ
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Количество выздоровевших за последние сутки в Приморье больше числа заболевшихКоличество выздоровевших за последние сутки в Приморье больше числа заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки, в Приморье 57 новых заболевших коронавирусом, 60 выздоровевших. В крае уже четвертые сутки подряд количество выздоровевших пациентов превалирует над заразившимися. Всего выздоровевших — 945 человек. Общее число приморцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала эпидемии составило 1893 человека, сообщило правительство Приморского края.

— На сегодня у 39 человек, находящихся в госпиталях на лечении, заболевание протекает в тяжелой форме. У 22 из них состояние здоровья серьезно осложнено COVID-19, еще у 17 человек коронавирусная инфекция сильно осложнила хронические и сопутствующие заболевания, — информирует минздрав Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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