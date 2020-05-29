Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку по программе "Господдержка 2020" в Приморском крае

29 Май 2020 2020-05-29T05:44:51+03:00

Программой смогут воспользоваться молодые семьи, а также лица, не состоящие в браке, пенсионеры, семьи с детьми, родившимся до 2018 года

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Первые кредиты в рамках акции по снижению ставки на ипотеку в Сбербанке по программе «Господдержка 2020» получили приморцы. Всего 16 семей региона уже успели оформить ипотеку по сниженной ставке 6,1% на общую сумму 41 миллион рублей. Максимальную скидку можно получить при оформлении сделки через сервис «Электронной регистрации» и покупке квартиры в новостройке.

Напомним, 24 апреля 2020 года было опубликовано постановление Правительства РФ с условиями новой программы, по которой можно взять ипотеку на первичном рынке недвижимости под 6,5%. Сбербанк предложил клиентам еще более низкую ставку по программе, уменьшив размер годовых еще на 0,1 п.п. Получить такой кредит по ставке 6,4 % можно будет при оформлении ипотеки на новострой в срок до 1 ноября 2020 года.

При оформлении сделки через банковский сервис «Электронной регистрации» клиенты Сбербанка могут получить еще одну скидку – снижение ставки на 0,3 п.п. С помощью этой опции можно отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без визита в офис Сбербанка. Акция действует до 30 июня 2020 года.

Таким образом минимальная ставка на ипотеку может составить 6,1% годовых.

В рамках программы «Господдержка 2020» можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Важно, что программой смогут воспользоваться не только молодые семьи, но и многие категории клиентов: лица, не состоящие в браке, пенсионеры, семьи с детьми, родившимся до 2018 года и тд.

Оформить ипотеку по ставке от 6,1% годовых можно онлайн на DomClick.ru.

С подробной информацией об ипотечном кредитовании в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка.