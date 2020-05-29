2020-05-29T05:44:51+03:00
Общество

Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку по программе "Господдержка 2020" в Приморском крае

Программой смогут воспользоваться молодые семьи, а также лица, не состоящие в браке, пенсионеры, семьи с детьми, родившимся до 2018 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первые кредиты в рамках акции по снижению ставки на ипотеку в Сбербанке по программе «Господдержка 2020» получили приморцы. Всего 16 семей региона уже успели оформить ипотеку по сниженной ставке 6,1% на общую сумму 41 миллион рублей. Максимальную скидку можно получить при оформлении сделки через сервис «Электронной регистрации» и покупке квартиры в новостройке.

Напомним, 24 апреля 2020 года было опубликовано постановление Правительства РФ с условиями новой программы, по которой можно взять ипотеку на первичном рынке недвижимости под 6,5%. Сбербанк предложил клиентам еще более низкую ставку по программе, уменьшив размер годовых еще на 0,1 п.п. Получить такой кредит по ставке 6,4 % можно будет при оформлении ипотеки на новострой в срок до 1 ноября 2020 года.

При оформлении сделки через банковский сервис «Электронной регистрации» клиенты Сбербанка могут получить еще одну скидку – снижение ставки на 0,3 п.п. С помощью этой опции можно отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без визита в офис Сбербанка. Акция действует до 30 июня 2020 года.

Таким образом минимальная ставка на ипотеку может составить 6,1% годовых.

В рамках программы «Господдержка 2020» можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Важно, что программой смогут воспользоваться не только молодые семьи, но и многие категории клиентов: лица, не состоящие в браке, пенсионеры, семьи с детьми, родившимся до 2018 года и тд.

Оформить ипотеку по ставке от 6,1% годовых можно онлайн на DomClick.ru.

С подробной информацией об ипотечном кредитовании в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В честь 160-летия в центре Владивостока появятся паруса с подсветкой
Три светофора в ближайшие дни появятся на острове Русский
Пока обходимся без полиции: приморцы с подтвержденным коронавирусом отказываются госпитализироваться
«Светланская скоро превратится в руины»: приморцев предупреждают об опасности у банка
Как большегрузу проехать к российско-китайской границе в Приморье: разъяснения правительства края
Соглашение о реструктуризации возможно оформить дистанционно!
Новые летальные случаи: в Приморье от коронавируса умерло 18 человек
Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку по программе "Господдержка 2020" в Приморском крае
В Приморье за сутки 57 новых заболевших коронавирусом и 60 выздоровевших
Генеалогическое древо обитателей «Земли леопарда» впервые создано учеными
«Вооружен и опасен»: Интерпол разыскивает приморца за тяжкое преступление
Какая боевая авиатехника появится в небе над Владивостоком на параде 24 июня
Новенькая подпорная стена появилась на улице Русской во Владивостоке
Аэропорт Владивосток примет рейс с россиянами на борту из Гонконга и Гуанчжоу 3 июня
В Приморье раскрыта кража иконы и украшающих ее ювелирных изделий
«Ездит на Крузаке покойника»: аварийный комиссар рассказал об избиении на дороге во Владивостоке
Во Владивостоке пьяный таксист выехал на встречную полосу и протаранил две машины
Владивостокский роддом №3 разработал уникальные консультации и лекции в онлайн-режиме
Видимо, жених изменил: «сбежавшая невеста» озадачила жителей Владивостока