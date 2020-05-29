Новые летальные случаи: в Приморье от коронавируса умерло 18 человек

29 Май 2020 2020-05-29T06:01:06+03:00

Общее количество погибших от COVID-19 в Приморье составило 18 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Руководство Приморского края сообщило еще об одной жертве COVID-19 в регионе. Последним получено патологоанатомическое заключение о смерти от нового коронавируса мужчины 1972 года рождения. Заболевание у скончавшегося протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Приморье по состоянию на 29 мая составляет 18 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU