Пока обходимся без полиции: приморцы с подтвержденным коронавирусом отказываются госпитализироваться

29 Май 2020 2020-05-29T07:06:50+03:00

Врачи бьют тревогу - подобные отказы опасны как для пациентов, так и для окружающих

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Врачи Находки бьют тревогу: местные жители с подтвержденным коронавирусом отказываются госпитализироваться в инфекционные госпитали. Свое нежелание обосновывают по-разному. Кто-то просто не хочет находиться на стационарном лечении, кто-то опасается, что его отправят в иногородние медучреждения - в Уссурийск или Владивосток, как это делалось немногим ранее.

Сомнения приморцев решили развеять специалисты из Находкинской городской больницы. Медики рассказали, как сейчас обстоит все на самом деле, и почему лучше не отсиживаться дома с болезнью.

В первую очередь, следует отметить те категории граждан, которые больше всех нуждаются в стационарном лечении.

- Дети с подтверждённым COVID-19 подлежат обязательной госпитализации, вне зависимости - есть ли у них какие-то признаки ОРВИ или нет, - рассказывает врио главный врач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк. - Также мы должны госпитализировать беременных, пациентов старше 65 лет и пациентов с симптомами ОРВИ, имеющих хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, даже если COVID-19 у них протекает в легкой форме. Ведь если человек вовремя не начнёт лечение, заболевание может развиться настолько, что на самом деле потребуется транспортировка пациента в краевую клинику.

В том случае, если человек, заболевший коронавирусом, которому необходима госпитализация, не хочет проходить стационарное лечение, то медорганизация обязана оформить на него донесение в Роспотребнадзор. Далее федеральная служба может привлечь для убеждения гражданина правоохранительные органы.

- Возможна и принудительная госпитализация в инфекционный стационар на основе судебного решения. К счастью, в Находке с полицией в госпиталь еще никого не доставляли, - рассказывают представители горбольницы.

Отправляют ли жителей Находки с коронавирусом лечиться в другие города?

Когда в медучреждениях города была нехватка мест для размещения пациентов с коронавирусом, то людей действительно направляли к соседям-муниципалитетам. Однако совсем недавно в Находке открыли дополнительные инфекционные подразделения на улицах Вознесенская и Мартовская. В общей сложности у города развернуты госпитали на 320 коек. По словам медиков, этого достаточно, чтобы госпитализировать всех нуждающихся в лечении горожан с коронавирусом.

Справка: Согласно ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством РФ.

Постановление правительства РФ от 31.01.2020 №66 внесло коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU