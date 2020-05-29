2020-05-29T08:07:58+03:00
Общество

В честь 160-летия в центре Владивостока появятся паруса с подсветкой

Инсталляцию уже начали возводить на главной площади города
Милана СОКОЛ
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Тематическая инсталляция появится на площади. Фото: Дмитрий Могильный.Тематическая инсталляция появится на площади. Фото: Дмитрий Могильный.
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Владивосток готовится к 160-му Дню рождения, которое наступит 2 июля. Традиционно город встречает праздник салютом, концертом и народными гуляниями. Формат праздника в этом году пока обсуждается, масштабные празднества еще под вопросом из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Несмотря на все невзгоды, город должен выглядеть подобающе имениннику, поэтому местные власти решили заранее позаботиться о праздничном убранстве.

На площади Борцам за власть Советов уже установлена опорная конструкция для будущей инсталляции. Как удалось выяснить «Комсомолке», здесь планируется установить в честь юбилея города морскую композицию «Паруса» с надписью «160 лет».

– В ночное время будет подсветка. Территорию вокруг планируется облагородить цветами и кустарниками. Появится красивая тематическая зона, – прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Работы должны завершиться до начала июля.

Арт-объект возведут ко Дню города. Фото: Дмитрий Могильный.

Арт-объект возведут ко Дню города. Фото: Дмитрий Могильный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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