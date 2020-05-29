«Парад колясок» в Ханкайском районе пройдет в удаленном формате

29 Май 2020 2020-05-29T07:39:13+03:00

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Приморье готовится к празднованию Международного дня защиты детей. В связи с пандемией он пройдет в муниципалитетах в онлайн-формате. Так, жители Ханкайского района выйдут на традиционный «Парад колясок» в удаленном режиме - запишут свои выступления на видео, которые будут опубликованы в социальных сетях, а позже специалисты районного дома культуры объединят их в один фильм.

Отметим, что «Парад колясок» в пос. Камень-Рыболов проводится в этом году под эгидой партийного регионального проекта «Приморье - территория добра». В четверг, 28 мая, его куратор – член Президиума регионального политсовета «Единой России» Татьяна Заболотная провела встречу с семьями, которые примут участие в онлайн-шествии, а также передала две тысячи медицинских масок для раздачи местными жителям и учреждениям.

«Парад колясок» - это массовое семейное событие, которое проходит каждый год на территории Ханкайского района при поддержке Партии и общественного движения «Матери России». Родители с детьми, а также их ближайшие родственники выбирают сюжет популярной сказки, украшают детские коляски, велосипеды и другие средства передвижения в соответствии с идеей произведения и одеваются как его герои. В этом году из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции участники не выйдут на площадь поселка Камень-Рыболов - все запишут свой выход на видео и выложат его в социальные сети», - рассказала Заболотная.

Она подчеркнула, что в период самоизоляции эмоциональная составляющая общения очень важна для всех, особенно для детей и подростков.

Для виртуального «Парада колясок» семья Сердюковых из посёлка Камень-Рыболов подготовила сценку из сказки «Гуси-лебеди». В качестве средства передвижения они выбрали трехколесный велосипед, который оформлен в виде лебедя. Дочери, восьмилетней Алисе, досталась главная роль – сестрицы, которая спасается с братцем. Отметим, что Сердюковы не первый год разыгрывают в кругу близких театральные сценки, но только сейчас они впервые принимают участие в «Параде колясок». Увы, дебют состоялся в неполном составе – из-за работы на пограничной заставе отец не смог присоединиться к жене и двум детям в рамках этого мини-спектакля, а потому он поддерживает своих близких на расстоянии и «болеет» за них. Об этом эмоциональном единстве, которому ничего не может помешать, рассказала партийцам Александра Сердюкова, супруга пограничника.

Их земляки из семьи Старостиных продемонстрировали свое видео с качественной постановкой русской народной сказки «Репка», а семья Петько из деревни Владимиро-Петровка сделала пиратский корабль. Под руководством матери, Ольги Петько, из подручных средств были пошиты костюмы, в которые нарядилась она и двое ее детей, и придуманы слоганы для выступления – «Каждый пират празднику рад», «Попутного ветра!» и другие. Следует добавить, что этот «Парад колясок» для семьи – уже третий, причем на предыдущих двух Петько занимали второе место.

«Мы познакомились с тремя семьями, принимающими участие в виртуальном «Параде колясок». В условиях самоизоляции мамы и папы, бабушки и дедушки стараются создать атмосферу сказки для своих детей и внуков. Мы попросили родителей, чтобы они вместе с детьми показали свои подготовленные выступления – и результат нас очень порадовал, ведь праздничную атмосферу мы чувствовали в каждой из этих семей. После того, как из видео участников будет смонтирован фильм, мы покажем его на краевом телеканале», - отметила Татьяна Заболотная.

Добавим, что мероприятия, посвященные Международному детей, во всех муниципалитетах Приморья пройдут с соблюдением мер безопасности в связи с COVID-19.