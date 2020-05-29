2020-05-29T07:50:13+03:00
Общество

3 миллиона рублей задолжали медикам, борющимся с COVID-19, в Приморье

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Никита СЕРГЕЕВ
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Прокуратура Приморья обнаружила задержку стимулирующих выплат медработникамПрокуратура Приморья обнаружила задержку стимулирующих выплат медработникамФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Прокуратура Приморского края выявила задержку выплат медикам, работающим с больными с коронавирусом, в двух медучреждениях здравоохранения в Спасске-Дальнем и Ханкайском районе.

«Установлено, что двумя учреждениями здравоохранения, расположенными на территориях Спасска-Дальнего и Ханкайского района, несвоевременно приняты меры, направленные на предоставление региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за апрель — первую половину мая 2020 года на общую сумму около 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Территориальные прокуроры вынесли представления об устранении нарушений и инициировали вопрос о привлечении виновных к ответственности. Сообщается, что выплаты денег медицинским работникам уже начались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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