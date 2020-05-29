2020-05-29T08:39:01+03:00
Общество

Режим ограничений продлен в Приморье до 15 июня

Правительство края напоминает о том, что пока запрещено на территории региона
Никита СЕРГЕЕВ
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Правительство Приморья продлило режим ограниченийПравительство Приморья продлило режим ограниченийФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщил официальный сайт правительства Приморья. Постановление об продлении ограничений подписал губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая.

Предусматривается, что на территории Приморья временно приостановлено:

— проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

— использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;

— проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

До 15 июня включительно приостановлено:

— обслуживание граждан в помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций);

— деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи, включая салоны сотовой связи, и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, строительных материалов, транспортных средств, а также объектов торговли иными непродовольственными товарами, имеющих площадь торгового зала до 400 квадратных метров включительно, при определенных условиях, а также деятельности по продаже непродовольственных товаров дистанционным способом);

— обслуживание граждан в косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Действие этого пункта не распространяется на работу указанных в нем организаций по предоставлению парикмахерских услуг (за исключением расположенных в торговых центрах и на розничных рынках), при осуществлении деятельности по рекомендациям Роспотребнадзора;

— бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Теперь, помимо предусмотренных ранее обязательств, руководителям организаций необходимо не допускать на рабочее место сотрудников с признаками ОРВИ. Дополнительные меры нужно будет предпринять и тем, у кого трудятся иностранные сотрудники и лица без гражданства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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