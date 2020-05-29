2020-05-29T09:04:00+03:00
Общество

Клещи в Приморье стали агрессивнее на 22%

Растущая активность мелких кровососущих уже заставила обратиться к медикам более 2700 приморцев
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
В 2020 году клещи в Приморье покусали почти на 500 человек больше, чем за тот же период в прошлом годуВ 2020 году клещи в Приморье покусали почти на 500 человек больше, чем за тот же период в прошлом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Приморье продолжает расти активность клещей. Она зафиксирована уже на территории 30 муниципальных образований. По данным регионального управления Роспотребнадзора, почти на 500 человек укушено клещами больше, чем за такой же период прошлого года. В медицинские организации края после присасывания мелких кровососущих обратились 2 732 человека, из них 835 — это дети до 17 лет.

— Нынешняя активность клещей выше прошлогодней на 22,3%, — сообщила главный эпидемиолог ведомства Елена Аббасова.

Наибольшее количество обращений на укусы клещами зарегистрировано на территориях Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, а также Надеждинского, Пожарского, Кавалеровского, Кировского, Черниговского районов, Чугуевского, Тернейского и Лазовского округов.

Министерство здравоохранения Приморья напоминает, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в травмпункт для грамотного удаления насекомого. Затем клеща надо сдать для анализа в один из лабораторных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проекты двух парков в Приморье отправятся на Всероссийский конкурс
Следователи с синими фонарями раскрыли убийство под Владивостоком
На 60 дней в Приморье опечатали павильон «Овощи и фрукты» за нарушение режима повышенной готовности
«Таинственные символы» вернулись вместе с людьми в популярное место отдыха во Владивостоке
«Почетного гражданина Владивостока» начнут выбирать в июне
АО «Восточный Порт» уже больше месяца проводит регулярную дезинфекцию улиц Врангеля
Клещи в Приморье стали агрессивнее на 22%
Режим ограничений продлен в Приморье до 15 июня
3 миллиона рублей задолжали медикам, борющимся с COVID-19, в Приморье
«Парад колясок» в Ханкайском районе пройдет в удаленном формате
В честь 160-летия в центре Владивостока появятся паруса с подсветкой
Три светофора в ближайшие дни появятся на острове Русский
Пока обходимся без полиции: приморцы с подтвержденным коронавирусом отказываются госпитализироваться
«Светланская скоро превратится в руины»: приморцев предупреждают об опасности у банка
Как большегрузу проехать к российско-китайской границе в Приморье: разъяснения правительства края
Соглашение о реструктуризации возможно оформить дистанционно!
Новые летальные случаи: в Приморье от коронавируса умерло 18 человек
Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку по программе "Господдержка 2020" в Приморском крае
В Приморье за сутки 57 новых заболевших коронавирусом и 60 выздоровевших
Генеалогическое древо обитателей «Земли леопарда» впервые создано учеными
«Вооружен и опасен»: Интерпол разыскивает приморца за тяжкое преступление
Какая боевая авиатехника появится в небе над Владивостоком на параде 24 июня
Новенькая подпорная стена появилась на улице Русской во Владивостоке
Аэропорт Владивосток примет рейс с россиянами на борту из Гонконга и Гуанчжоу 3 июня
В Приморье раскрыта кража иконы и украшающих ее ювелирных изделий
«Ездит на Крузаке покойника»: аварийный комиссар рассказал об избиении на дороге во Владивостоке
Во Владивостоке пьяный таксист выехал на встречную полосу и протаранил две машины
Владивостокский роддом №3 разработал уникальные консультации и лекции в онлайн-режиме
Видимо, жених изменил: «сбежавшая невеста» озадачила жителей Владивостока