Клещи в Приморье стали агрессивнее на 22%

29 Май 2020 2020-05-29T09:04:00+03:00

В 2020 году клещи в Приморье покусали почти на 500 человек больше, чем за тот же период в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Приморье продолжает расти активность клещей. Она зафиксирована уже на территории 30 муниципальных образований. По данным регионального управления Роспотребнадзора, почти на 500 человек укушено клещами больше, чем за такой же период прошлого года. В медицинские организации края после присасывания мелких кровососущих обратились 2 732 человека, из них 835 — это дети до 17 лет.

— Нынешняя активность клещей выше прошлогодней на 22,3%, — сообщила главный эпидемиолог ведомства Елена Аббасова.

Наибольшее количество обращений на укусы клещами зарегистрировано на территориях Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, а также Надеждинского, Пожарского, Кавалеровского, Кировского, Черниговского районов, Чугуевского, Тернейского и Лазовского округов.

Министерство здравоохранения Приморья напоминает, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в травмпункт для грамотного удаления насекомого. Затем клеща надо сдать для анализа в один из лабораторных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU