2020-05-29T09:22:01+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» уже больше месяца проводит регулярную дезинфекцию улиц Врангеля

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Спецтехника АО «Восточный Порт» – градообразующего предприятия Врангеля, завершает весенний цикл плановой санитарной обработки улиц отдалённого микрорайона Находкинского городского округа. По состоянию на 27 мая пылеуборочные машины предприятия марки Koluman, оборудованные мощными пульверизаторами, 18 раз выезжали в жилмассивы Врангеля для распыления экологически безопасного дезинфицирующего раствора.

– Как показала практика, санитарная обработка проезжей части на оживлённых магистралях является одной из действенных мер профилактики, сдерживающей распространение коронавирусной инфекции в посёлке Врангель, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. Специалист отметила высокую вероятность того, что дезинфекция посёлка с участием спецтехники стивидорной компании продолжится и с наступлением летнего периода.

Противовирусная обработка дорожного покрытия организована АО «Восточный Порт» с использованием современных мобильных высокотехнологичных систем орошения, действующих на терминалах предприятия, а также дезинфицирующего раствора, рекомендованного к применению Роспотребнадзором. Профилактические мероприятия проводятся в микрорайоне один раз в двое суток и стартуют поздно вечером, когда на улицах Врангеля становится меньше людей и машин. Для обеспечения безопасности передвижения спецмашины АО «Восточный Порт» сопровождают экипажи ДПС.

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