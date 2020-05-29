На 60 дней в Приморье опечатали павильон «Овощи и фрукты» за нарушение режима повышенной готовности

29 Май 2020 2020-05-29T10:07:11+03:00

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Торговый павильон «Овощи и фрукты» закрыли на 60 суток судебные приставы в Партизанском городском округе. Произошло это после проверки, которую провел Роспотребнадзор. Работники ведомства установили, что индивидуальный предприниматель нарушил ряд санитарно-эпидемиологических требований к торговле и обороту продовольственного сырья и пищевых продуктов. По мнению специалистов, эти нарушения, во время действия в крае режима повышенной готовности, создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. Вход в помещение павильона «Овощи и фрукты» опечатан. На протяжении всего срока административного наказания будет проводиться проверка надлежащего исполнения требований исполнительного документа, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU