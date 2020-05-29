Следователи с синими фонарями раскрыли убийство под Владивостоком

29 Май 2020 2020-05-29T10:23:15+03:00

Тело неизвестного мужчины несколько дней назад обнаружили у берега Амурского залива [видео]

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В поселке Де-Фриз Надеждинского района 25 мая обнаружили труп неизвестного мужчины. Тело лежало прямо у берега Амурского залива. Приехавшие на место следователи зафиксировали признаки насильственной смерти, главным образом - серьезную травму головы. Как рассказывают представители СУ СК по Приморскому краю, преступление им удалось раскрыть в кратчайшие сроки.

- Вместе с сотрудниками полиции мы установили личность погибшего и его социальные связи. Нашли свидетелей, выявили место преступления и даже задержали лицо, подозреваемое в убийстве.

Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Как установили эксперты, мужчины в день преступления распивали вместе с друзьями алкоголь. В какой-то момент стали ссориться и один из них - потерпевший - схватил лопату и ударил своего оппонента. В ответ на это подозреваемый избил мужчину. Из-за нескольких роковых ударов по голове потерпевший скончался.

На данный момент задержанному избирают меру пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781939" frameborder="0"></iframe> Следователи, используя современную технику, раскрыли преступление. Видео: СУ СК по Приморскому краю.

Немаловажную роль в раскрытии преступления сыграла современная криминалистическая техника. Благодаря ей следователи обнаружили следы биологического происхождения, а также другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU