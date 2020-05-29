2020-05-29T10:31:46+03:00
Общество

Проекты двух парков в Приморье отправятся на Всероссийский конкурс

В случае выхода в финал проекты смогут получить гранты до 100 миллионов рублей
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: сайт администрации ВладивостокаФото: сайт администрации Владивостока
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Впервые на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будут представлены два проекта парков в Приморье.

В Большом Камне собираются построить Народный парк. Он должен расположиться на территории вдоль центральной улицы города — Карла Маркса.

А в Спасске-Дальнем запланировано благоустройство парка культуры и отдыха имени Борисова. Горожане мечтают вернуть ему былую славу «Сада отдыха». Парк разобьют на тихую, летнюю и активную зону со скейт-парком. Для проведения культурно-массовых мероприятия будет установлен амфитеатр с большой трибуной.

«Проекты одобрены и отправлены в минстрой России для участия во всероссийском конкурсе», — сообщило министерство ЖКХ Приморского края.

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях впервые состоялся в 2018 году. За три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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