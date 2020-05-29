Житель Приморья заживо сжег случайного прохожего за то, что тот - токсикоман

29 Май 2020 2020-05-29T12:31:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Началось все с того, что 26 мая в селе Чугуевка нашли тело 24-летнего парня. Эксперты, прибывшие на место, установили, что смерть имеет насильственный характер – все тело было в ожогах. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По версии следователей, неизвестный мужчина подошел к парню, который сидел на земле, облил его воспламеняющейся жидкостью и поджег. В итоге молодой человек скончался из-за того, что 90% его тела было в ожогах.

- Благодаря совместным усилиям сотрудников Следственного комитета и МВД личность подозреваемого установлена. Им оказался 33-летний местный житель. В настоящее время он задержан, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Подозреваемый пояснил, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения и, увидев, что незнакомец занимается токсикоманией, пришел в ярость. В связи с чем, облил его строительным клеем и поджег, а затем ушел с места преступления.

В ведомстве отмечают, что на месте совершения преступления найдена банка с клеем. Вскоре подозреваемого заключат под стражу. А пока по уголовному делу назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU