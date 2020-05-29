Известная в Приморье сеть кондитерских «Вишневый сад» навсегда закрывает лавочки

29 Май 2020 2020-05-29T12:46:54+03:00

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Арбитражный суд Приморского края признал ООО «Вишневый сад» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Как следует из материалов дела, известная сеть кондитерских задолжала деньги за товар своему поставщику - ООО «ТД «Санли» (компания продает оптом кофе, чай, какао и пряности - прим.ред.).

По словам кредитора, компания «Вишневый сад» перестала выплачивать им средства еще в августе прошлого года. Как итог: накапала задолженность свыше 321 тысячи рублей (вместе с госпошлиной).

Поскольку с начала этого года руководитель «Вишневого сада» Элина Семененко решила ликвидировать компанию, то когда «Санли» подал в суд заявление с просьбой признать ее предприятие банкротом, предпринимательница нисколько не возражала. Сама она также является директором другой компании ООО «Новый день». Занимается оптовой торговлей рыбы, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов.

Двое других учредителей «Вишневого сада» - Тамара Вавилова и Юнна Резаева расстались со долями в апреле прошлого года.

Согласно данным портала «За честный бизнес», выручка предприятия за 2018 год составляла 27,9 миллионов рублей. Из них чистая прибыль – 7,4 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU