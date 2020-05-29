2020-05-29T13:04:04+03:00
Политика

Лже-губернаторы Приморья позорят в соцсетях власть и дарят сердечки

«Двойники» Олега Кожемяко «решают проблемы, не снимая маски», но маски с них сорваны
Сергей БАЛАНОВ
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Пример фейкового аккаунтаПример фейкового аккаунта
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В последние несколько недель участились случаи создания в соцсетях фэйковых аккаунтов губернатора Приморья Олега Кожемяко. Под видом главы региона боты комментируют публикации на различных страницах в Инстаграм. И комментируют, естественно, не в самом позитивном ключе.

Как уточняют в департаменте информационной политики Приморья, за последние две недели в социальных сетях было выявлено шесть фэйковых аккаунтов губернатора Приморья. Все они заблокированы администрацией социальных сетей. Боты оставляли комментарии в формате: «Мне всё равно на ваше мнение», «Не пишите, мне всё равно». Один фэйковый аккаунт был в формате фан-группы губернатора края, который оставлял комментарии в основном в виде смайлов-«сердечек».

Отметим, официальные соцсети губернатора Приморья отмечены «синей галочкой». Так можно легко отличить официальный аккаунт главы региона от фэйкового.

Кстати, Олег Николаевич весьма активен в соцсетях, ведет их максимально открыто. Сам записывает сторис в Инстаграм, публикует селфи (то есть фотографирует сам себя, не пользуясь услугами фотографов пресс-службы). Часто публикует свои видео-комментарии с мест событий, например, из корпуса горящей больницы в Партизанске. Порой даже журналисты узнают новости сначала именно из Инстаграма губернатора.

Не против он и поиграть со своими подписчиками. Например, ко Дню студента опубликовал фото с однокурсниками, на которой подписчики пытались найти будущего губернатора. Заметка об этом стала самой читаемой на сайте «КП-Владивосток» в январе этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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