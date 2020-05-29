2020-05-29T14:00:49+03:00
Общество

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о продлении режима повышенной готовности до 15 июня

Об этом стало известно после подписания им соответствующего постановления
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморском крае режим повышенной готовности продлен до 15 июняВ Приморском крае режим повышенной готовности продлен до 15 июня
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В Приморском крае продлен режим повышенной готовности до 15 июня. Соответствующее распоряжение сегодня, 29 мая, подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Вместе с продлением режима повышенной готовности продолжают действовать ранее введенные ограничения. Сейчас в крае ввиду существующих запретов нельзя проводить всевозможные досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иных аналогичные мероприятия, в которых допускается очное присутствие людей. Только в режиме онлайн можно устраивать что-то подобное при условии соблюдения режима самоизоляции.

Запрещена также работа музеев, театров, библиотек, кинотеатров и кинозалов, ночных клубов, танцевальных залов, детских развлекательных центров, фитнес-центров, банных комплексов и саун, аттракционов и иных мест, где возможно массовое посещение граждан.

Любителям кальянов также придется подождать. В ресторанах, барах, кафе и других объектах общественного питания они запрещены, впрочем, как и работа самого общепита, который переведен на режим доставки.

Пока действуют ограничения, нельзя работать и предприятиям розничной торговли.. Но здесь есть исключения, это аптечные организации, операторы и салоны сотовой связи, включая салоны, а также точки розничной продажи продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости. Разрешается также работа предприятий по продаже строительных материалов, транспортных средств. Кстати, с недавних пор компании, торгующие всем, что не попало в первичный список, могут работать, но только если площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров.

Продление режима повышенной готовности накладывает на работодателей дополнительные обязательства. Так нельзя допускать на работу сотрудника с признаками ОРВИ. Дополнительные меры нужно будет предпринять и тем, у кого трудятся иностранные сотрудники и лица без гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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