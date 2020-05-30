Газоход шестого энергоблока разорвало на Приморской ГРЭС – СМИ
Разгерметизация наружного газохода энергоблока 6 Приморской ГРЭС произошла 29 мая. Данный энергоблок уже ожидал вывода в плановый ремонт с 1 июня, но теперь пришлось начать его раньше, сообщает PrimaMedia.
Судя по кадрам, снятым очевидцами, газовод оторвало и развернуло. «Он должен прямо стоять, а лежит на боку», - утверждает автор видео.
В пресс-службе предприятия уточняют, что данная ситуация не повлияла на работу станции.
Авария на Приморской ГРЭС.Разгермитизация наружнего газохода энергоблока 6 Приморской ГРЭС
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