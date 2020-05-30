2020-05-30T04:00:56+03:00
Происшествия

Газоход шестого энергоблока разорвало на Приморской ГРЭС – СМИ

Из-за этого происшествия сроки ремонта сдвигаются [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Приморская ГРЭС в поселке Лучегорск. Фото: официальный сайт предприятияПриморская ГРЭС в поселке Лучегорск. Фото: официальный сайт предприятия
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Разгерметизация наружного газохода энергоблока 6 Приморской ГРЭС произошла 29 мая. Данный энергоблок уже ожидал вывода в плановый ремонт с 1 июня, но теперь пришлось начать его раньше, сообщает PrimaMedia.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, газовод оторвало и развернуло. «Он должен прямо стоять, а лежит на боку», - утверждает автор видео.

В пресс-службе предприятия уточняют, что данная ситуация не повлияла на работу станции.

Авария на Приморской ГРЭС.Разгермитизация наружнего газохода энергоблока 6 Приморской ГРЭС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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