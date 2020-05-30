В Приморье жара до +29°C. Передышка перед ливнями

30 Май 2020 2020-05-30T03:59:53+03:00

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Синоптики обещают Приморью в субботу, 30 мая, небольшую облачность, без осадков, умеренный южный ветер и температуру воздуха +14...+29°C. Во Владивостоке +16...+18°C. В Уссурийске +23...+25°C. В Находке +20...+22°C.

Но наслаждаться жарой придется недолго, сообщает портал «Примпогода». Уже 1 июня, в День Защиты детей, во Владивостоке не исключен небольшой дождь. В середине недели погода в Приморье ухудшится, циклон из Китая вызовет на большей территории края дожди различной интенсивности. Во Владивостоке будет также пасмурно, дождливо и прохладно.

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ИСТОЧНИК KP.RU