2020-05-30T05:29:43+03:00
Общество

У пострадавшей от пожара больницы Партизанска появится вертолетная площадка

Ремонт подгоревшей крыши начнут через две недели, но здание частично уже принимает пациентов
Сергей БАЛАНОВ
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Вертолетную площадку предусмотрят в больнице Партизанска. Фото: сайт правительства Приморского краяВертолетную площадку предусмотрят в больнице Партизанска. Фото: сайт правительства Приморского края
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Не было бы счастья, кок говорится. После резонансного пожара в Паризанской больнице, который произошел на этой неделе, 25 мая, там появится не только новая крыша, но и вертолетная площадка для перевозки тяжелых пациентов.

После пожара в медицинском учреждении спасатели вынесли оборудование и мусор. Эксперты определили границы, где можно оказывать плановое лечение, для этого также задействован соседний корпус больницы.

- На этой неделе будет подготовлена проектно-сметная документация, через две недели начнутся ремонтно-восстановительные работы. Но в первую очередь кровлю нужно накрыть, чтобы дожди не заливали здание, – обозначил Олег Кожемяко.

А площадка возле больницы вскоре станет вертолетной. То есть у партизанских врачей будет возможность оперативно вызвать вертолет краевой санавиации и вовремя доставить пациента во Владивосток, где ему окажут высокотехнологичное лечение.

Напомним, рано утром 25 мая вспыхнул пожар в одном из корпусов Партизанской городской больницы №1. Там находилось более 50 пациентов. Персонал быстро сориентировался и начал грамотную эвакуацию, в результате никто е пострадал, всех пациентов распределили в соседние корпуса. Среди эвакуированных пациентов оказался и глава Партизанска, причем он, как утверждают очевидцы, принимал самое активное участие в организации эвакуации, таскал носилки.

На место приехал губернатор Приморья и даже записал видео внутри корпуса, на тот момент его еще не дотушили. Губернатор пообещал в этот же день начать выбирать подрядчика, который отремонтирует здание. Как оказалось, буквально на днях здесь запустили новый рентген-кабинет и главное – томограф. Дорогое оборудование не пострадало. Были здесь и аппараты ИВЛ, но причина возгорания не в них, а возможно, в непотушенном бычке (подробнее..).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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