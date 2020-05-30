Ремонт трассы Шкотово – Партизанск обещают начать в июне

30 Май 2020 2020-05-30T06:00:41+03:00

Прелести разбитой большегрузами дороги испытал на себе сегодня губернатор и глава министерства транспорта региона

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Во время работ на трассе Владивосток – Находка повышенная нагрузка легла на альтернативную дорогу через Партизанск. В итоге большегрузы ее тоже быстро разбили, сейчас она требует капитального ремонта. После того, как губернатор края Олег Кожемяко вместе с министром транспорта регион Виктором Свяченовским в субботу проехали по этой дороге и испытали на себе все прелести такой поездки, глава региона поручил незамедлительно начать ее ремонт.

- В июне нужно начинать делать ямочный ремонт, чтобы привести дорогу в надлежащее состояние. С июля начнется капитальный ремонт с 33 по 50 километры, после Новой Москвы до Серебряного перевала, - обозначил губернатор.

Чиновники пообещали не вскрывать всю дорогу сразу, а делать ее отдельными участками, шаг за шагом менять покрытие, убирая пучины.

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ИСТОЧНИК KP.RU