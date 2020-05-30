«Повергло в ужас»: обозленный медведь в Приморье вырвался из петли

30 Май 2020 2020-05-30T06:45:07+03:00

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Туристы, путешествующие по Тернейскому району, рассказали о необычной встрече с медведем. Еще 25 мая они разбили лагерь вблизи Балановского радонового источника, в нескольких километрах от села Амгу. В этот же день услышали рев медведя на другом берегу реки. Зверь вел себя беспокойно и угрожающе, но к туристам не приближался, а вскоре, видимо, ушел.

Наутро рев раздался снова. Туристы подумали, что медведь вернулся за своей добычей, и запустили дрон.

- То, что увидели, повергло в ужас - зверь никуда не уходил, он был в охотничьей ловушке (петле), затянутой на шее. То, что произошло дальше, повергло нас в ещё больший ужас - хищник внезапно сорвался и побежал в нашу сторону. К счастью, шумный дрон или что-либо другое заставило его сменить направление, и он скрылся в лесу, - описывает произошедшее альпинист Диана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782107" frameborder="0"></iframe> Медведь вырывается из охотничьей петли.

Непонятно, продолжает она, что это - охотничья безответсвенность, попытка поимки агрессивного медведя или что-либо ещё, но факт остается фактом - вблизи Балановского источника, куда приезжает, по таёжным меркам, довольно большое количество людей, бегает сорвавшийся с петли медведь, вероятно, обозленный на людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU