Число заболевших COVID в Приморье на 30 мая: 1943 приморцев
За сутки болезнь подхватили 50 человек
Коронавирусный госпитальФото: Сергей БАЛАНОВ
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За минувшие сутки коронавирусную инфекцию в приморье подхватили 50 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в субботу, 30 мая.
По состоянию на 30 мая, COVID выявили у 1943 приморцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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