Число заболевших COVID в Приморье на 30 мая: 1943 приморцев

30 Май 2020 2020-05-30T07:05:39+03:00

За сутки болезнь подхватили 50 человек

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию в приморье подхватили 50 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в субботу, 30 мая.

По состоянию на 30 мая, COVID выявили у 1943 приморцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU