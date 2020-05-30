Новая жертва COVID-19: в Приморье от коронавируса погибло уже 19 человек

30 Май 2020 2020-05-30T07:04:32+03:00

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Статистику смертей от коронавируса за минувшие сутки пополнила еще одна жертва. Ей стала 62-летняя жительница Владивостока. Врачи почти две недели боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось.

Как мы уже сообщали, речь идет о маме известного во Владивостоке Павла Компана. Он ранее сообщал, что мама заразилась в больнице.

Итого на сегодняшний день коронавирус унес жизни 19 приморцев. По состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел. Однако немало больных с тяжелыми формами.

- Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты, – отметила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU