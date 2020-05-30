Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Приморье: почти 100 человек

30 Май 2020 2020-05-30T07:13:16+03:00

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За минувшие сутки 96 жителей Приморского края смогли победить коронавирусную инфекцию и выписаны домой. Заболевших только 50. Пятый день регион показывает позитивную тенденцию, когда выздоровевших значительно больше заболевших.

По состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел. Однако немало больных с тяжелыми формами. Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU