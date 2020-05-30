Главный тренер спидвейного клуба «Восток» Игорь Столяров отмечает 60-й юбилей

30 Май 2020 2020-05-30T09:00:33+03:00

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Больше 40 лет своей жизни Игорь Столяров посвятил спидвейному клубу «Восток». Именно здесь в 1978 году началась его спортивная карьера. Много лет подряд он являлся капитаном «Востока», входил в состав сборной СССР по спидвею, участвовал в чемпионатах мира и других международных соревнованиях, о чем теперь напоминает большое количество наград.

В 2006 году Игорь Эрикович стал тренером команды «Восток», а в 2012 – тренером муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта».

Словно подарок к юбилею в этом году администрация города объявила о начале реконструкции домашнего стадиона клуба – «Авангард» отремонтируют в два этапа, первый начнется уже в этом году - ремонт нижней части стадиона. Здесь появятся современные гаревые дорожки, а также универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол. Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд. Стадион будет оборудован системой видеонаблюдения, LED-экранами и шумопоглащающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение. Проектом реконструкции также предусмотрен вынос инженерных сетей, находящихся на территории стадиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU