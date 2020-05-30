Торговый представитель криминального мира: за чужие деньги женщина получит свой срок

30 Май 2020 2020-05-30T09:24:53+03:00

Следователи Октябрьского района собрали все доказательства и передали дело в суд

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Жительница Приморского края, будучи торговым представителем, умудрилась каким-то образом два месяца присваивать полученные от заказчиков деньги за поставленный товар, и накопила так в 2019 году 250 тысяч рублей. Точнее, не накопила, а потратила, как это называется на языке следователей - распорядилась по своему усмотрению.

Дело возбуждено по ч.3 160 УК РФ (присвоение в крупном размере). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU