Во Владивостоке на стройке перевернулся кран
Здесь хотят построить 26 этажей нежилого здания
ЧП на стройкеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Очевидцы сообщили, что на одной из строек во Владивостоке перевернулся кран. Своей стрелой он упал на забор и расположенный за ним тротуар. О пострадавших не сообщается.
Речь идет о строительстве 26-этажного нежилого здания на кольце Третьей рабочей.
Кран упал. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus
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ИСТОЧНИК KP.RU