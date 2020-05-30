Во Владивостоке на стройке перевернулся кран

30 Май 2020 2020-05-30T11:38:10+03:00

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Очевидцы сообщили, что на одной из строек во Владивостоке перевернулся кран. Своей стрелой он упал на забор и расположенный за ним тротуар. О пострадавших не сообщается.

Речь идет о строительстве 26-этажного нежилого здания на кольце Третьей рабочей.

Кран упал. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU